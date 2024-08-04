İran'da kum fırtınası:1362 kişi hastanelere başvurdu
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 10:56, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:57
Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.
Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.