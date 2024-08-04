İran'da kum fırtınası:1362 kişi hastanelere başvurdu

Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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