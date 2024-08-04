Atatürk'ün mirası Savarona denizle buluştu
Atatürk'ün mirası Savarona gemisi kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Savarona gemisinin denizle buluştuğu fotoğraf kareleri de yer aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 11:44, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:44
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu." denildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulunduğu söylendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "SAVARONA" MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada restorasyonun ardından Savarona'nın devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için kullanılmaya başlanacağını söylemişti.