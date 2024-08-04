Giresun'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastanelik oldu
Giresun'un Tirebolu ilçesinde 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 12:17, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 12:19
İlçeye bağlı Kovancık köyüne fındık toplamak için gelenlerden 8 kişi, burada verilen yemek sonrası rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.