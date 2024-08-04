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Gönüllü öğretmen sayesinde 71 yaşında okuma yazmayı öğrendi

Malatya'da okuma yazma öğrenmek için başvurduğu merkezde yeterli sayıya ulaşılamadığı için ilk başta kurs alamayan yaşlı kadın, daha sonra gönüllü öğretmenin verdiği derslere katılarak hayaline kavuştu. 71 yaşındaki Halime Karatoprak, gönüllü Türkçe öğretmeninin verdiği dersler sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 14:17, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:19
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Gönüllü öğretmen sayesinde 71 yaşında okuma yazmayı öğrendi

Babaannesi izin vermediği için okula gidemeyen ve okuma yazma bilmediği için yıllarca büyük sorunlar yaşayan Karatoprak, Yeşilyurt Belediyesi Topsöğüt Yeşilkonak Kurs Merkezi'ne başvurdu.

Öğrenci yeter sayısı olmadığı için kurs açılamayınca Karatoprak'ın isteğini gören merkezdeki yetkililer, gönüllü Türkçe öğretmeni Bilge Durak'ın yaşlı kadına ders vermesini sağladı.

Başka kadınlar da kursa kayıt yaptırdı

Kurs merkezinde aldığı dersler sayesinde okuma yazmayı öğrenen Karatoprak, mahallede okuma yazma bilmeyen diğer kadınlara da örnek oldu.

Karatoprak'ın azmi sayesinde merkezde okuma yazma kursu açılarak diğer kadınlara da ders verilmeye başlandı.

Halime Karatoprak, okuma yazma bilmediği için otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Hep okula gitme hayalinin olduğunu anlatan Karatoprak, şöyle konuştu:

"Okumayı öğrenmek istedim, okumayı da seviyorum, adımı yazmayı bilmiyordum, telefon kullanmayı bilmiyordum. Babaannem okula göndermedi. Telefon var numara bilmiyorum, bir imza atamıyordum. Hangi durakta otobüse bineceğimi bilmiyordum. Okumayı da istiyordum kendim karar verdim. Okuma yazma öğrendikten sonra bütün işlerimi halledebilir oldum. İnsanlar zamanını boşa harcamasınlar okusunlar. Okumak güzel bir şey. Düşmanım da olsa okusunlar. Oğlum muhasebeci ben eve gittiğim zaman hevesle yazıyorum, oğlum, 'anne ben senin gibi olamam' diyor. Okuyandan zarar gelmez. Herkes okusun."

Ödevlerini hiçbir zaman aksatmadı

Türkçe öğretmeni Bilge Durak ise Halime Karatoprak'ın geçen yıl eylül ayında okuma yazma öğrenmek için kurs merkezine başvurduğunu ancak öğrenci yeter sayısı olmayınca kurs açamadıklarını, yaşlı kadına gönüllü olarak ders verdiklerini söyledi.

Karatoprak'a mayıs ayına kadar gönüllü olarak ders verdiklerini belirten Durak, şöyle konuştu:

"Halime teyzenin kursa gelmesi üzerine biz de Serap hocamla konuştuk gönüllü olarak Halime teyzemle eylül ayında derslerimizi başlattık mayıs dönemine kadar. Mayıs-haziran ayında da bir aylık halk eğitim okuma yazma kursu oldu. Mayıs dönemine kadar Halime teyze benimleydi, her hafta gönüllü ders yapıyorduk. Karda kışta, Halime teyzenin hastalığı da oldu ama hiçbir zaman ödevlerini aksatmadı. Eğitim işi gönüllülük işi. Halime teyze ihtiyaçlarını giderecek şekilde okuma yazmayı öğrendi. Kendisinin hayır duasını aldık."

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