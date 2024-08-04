Boğaziçi Üniversitesi'nde iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde bir iş kazası gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazada bir işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 14:25, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:24
Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında iş kazası gerçekleşti.
Kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konunun yakından takip edildiğini, olayla ilgili Başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.