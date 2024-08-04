Boğaziçi Üniversitesi'nde iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konunun yakından takip edildiğini, olayla ilgili Başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

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