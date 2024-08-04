Boğaziçi Üniversitesi'nde iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde bir iş kazası gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazada bir işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 14:25, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:26
Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında iş kazası gerçekleşti.
Kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konunun yakından takip edildiğini, olayla ilgili Başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama