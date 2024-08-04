Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"