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Konya'da 40 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Geçen sene de aynı tarlada obruk oluştuğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 15:00, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:49
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Karapınar ilçesine 9 kilometre mesafedeki Cafer Şık yaylasında bulunan pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos tarihinde tarlasında obruk oluşan Fatih Şık'ın tarlasında oluşan obruk bu defa su ile dolu şekilde meydana geldi.

"Korkutucu ve ürpertici bir durum"

Akşam arkadaşları ile yayla evinde otururken büyük bir gürültü ile obruk oluşuma şahitlik eden Fatih Şık şöyle konuştu:

"Obruğun olduğu gün tarladan 5 kere geçmiştim. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Arkadaşlar ziyarete gelmişti. 'Tarladan ses geliyor' dediler. Geçen sene yaşadıklarımdan tecrübe sahibi olmuştum. Gözümün önünde bir obruk oluşumu yaşadık. Alana bakarken toprağın inip suyun havaya nasıl fışkırdığına şahit olduk. Aşağıya inen su sesi toprak sesi büyük bir gürültü oluşturdu. Müthiş bir korku ve endişe yaşadık. Geçen yıl oluşan obruğa 7 metre mesafedeki yeni obruk daha derin ve korkutucu. Su ile dolu. Korkumuz daha da arttı. Sonumuz ne olur bilmem ama endişemiz gün ve gün büyüyor. Hissimi tarif edemiyorum. İki obruk oluşum arasında 10 gün var. Topraklardan vazgeçmek zor. Yaşayanlar bilir gerçekten korkutucu ve ürpertici bir durum."

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