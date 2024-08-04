2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak
Apartman ve sitelerde yeni dönem
Apartman ve sitelerde yeni dönem
Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda
Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda
Maliyeden rekor vergi cezası
Maliyeden rekor vergi cezası
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
KPSS maratonu bitiyor
KPSS maratonu bitiyor
YKS'de tercih dönemi için son gün!
YKS'de tercih dönemi için son gün!
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Naci Görür'den Bursa uyarısı
Naci Görür'den Bursa uyarısı
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak

Bu yılın 10'uncu kabine toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü katliamlar ve Orta Doğu'da yükselen tansiyon olacak. Kabine toplantısında terörle mücadele ve ekonomideki son durum da ele alınacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 15:21, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:22
Yazdır
Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en önemli başlığı ise Filistin.

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.

Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

Terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

Enflasyondaki hedef ve ekonomik göstergelerdeki iyileşme ele alınacak

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber