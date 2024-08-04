Vekil konuşurken 'Kimseyi konuşturmam' diyerek havaya ateş etti
Gaziantep'te fıstıkçılara destek vermek için bölgeye gelen milletvekili Melih Meriç, bir konuşma yaptı. Konuşma esnasında vekile yaklaşan bir kişi havaya ateş etti. Korumalar olaya müdahale ederken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 15:45, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:17
Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı.
Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için bölgeye gelen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada muhtar olduğu iddia edilen bir kişi "kimseyi konuşturmam" diyerek havaya ateş etti.
Ateş eden kişi korumalar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına aldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlattı.