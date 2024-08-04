Vekil konuşurken 'Kimseyi konuşturmam' diyerek havaya ateş etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı.

Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için bölgeye gelen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada muhtar olduğu iddia edilen bir kişi "kimseyi konuşturmam" diyerek havaya ateş etti.

Ateş eden kişi korumalar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlattı.