Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 15:53, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:54
Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı futbol takımında gözler lige çevrildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılıların iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı topa sahip olma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, 6 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.