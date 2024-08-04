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Destici'den Instagram yasağına destek

Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aile kavramının önemine dikkati çekti. Destici "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 20:00, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 20:01
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Destici'den Instagram yasağına destek

İSTANBUL (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz." dedi.

Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Destici, aile kavramının önemine dikkati çekti.

Türk milletinin en büyük düşmanlarından birinin aile yapısına yönelik tehditler olduğunu belirten Destici, bunların en başında sapkın bir düşünce ve yaşayış tarzı olarak LGBT'nin geldiğini söyleyerek, bu tür oluşumların özgürlük alanı görülmesini eleştirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümünün, kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Destici, Heniyye'nin mücadele ve dava adamı olduğunu vurguladı.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Heniyye'nin cenaze törenine, Türkiye Cumhuriyeti'den üst düzey katılım olduğunu hatırlatan Destici, "Maalesef burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, mevcut Filistin Hükümeti'nin üst düzey yöneticilerini, bazı İslam ülkelerinin temsilcilerini göremedik. Filistin'in en büyük zaafiyeti budur, birlik olamama ve birbirine sahip çıkamama. Filistin'i bu hale getiren de işte bu tefrika olmuştur. Filistin içine tefrika sokulmuş ve Filistin paramparça edilmiştir. Filistin toprakları işgal edilmiş, halkının milyonları katledilmiş ve sürgün edilmiştir. Tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacaksa öncelikle yapılması gereken, Filistin'in birliğinin sağlanması olmalıdır." ifadesini kullandı.

Heniyye'nin şehadeti üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük yas ilan edildiğini, bazı parti genel başkanlarının ise bunu eleştirdiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"İsmet İnönü 1941'de Yunanistan Başbakanı Metaksas için yas ilan etmiş. 1945'de ABD başkanı, 1947'de Danimarka Kralı, yine 1947'de Yunanistan Kralı 2. Yorgos için yas ilan etmiş. Yunanistan dediğin devlet, Ankara önlerine kadar gelmiş. Allah korusun, Sakarya Meydan Muharebesi'nde kaybetsek Ankara'yı, Anadolu'yu işgal edecek. Sen bunun başbakanı ya da kralı için geçmişte de olsa yas ilan edilmesine ses çıkarmıyorsun ama Heniyye gibi Filistin davasının en önemli liderlerinden birisi, siyonistlerin terörist devleti İsrail tarafından şehit ediliyor, bunun için yas ilan edilmesine karşı çıkıyorsun. Ne diyeyim, demek ki sizin vicdanınız kurumuş."

- "Bunların gerçek niyetinin ne olduğunu görmek için olimpiyatlara bakmamız yeterli"

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenindeki görüntülere değinen Destici, "LGBT'ye, Fransız sporculara nasıl sahip çıkıldığını gördük. Bu şartlarda mücadele eden tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum. Madalya kazanan ve madalya yolunda olanları ayrıca kutluyorum. Bakın, Fransa başörtülü oldu, diye sporcunun yarışmasına müsaade etmedi. Halbuki olimpiyatlarda başörtüsüyle, tesettürüyle mücadele eden başka sporcular, kadınlar var. Bunların gerçek niyetinin ne olduğunu görmek için olimpiyatlara bakmamız yeterli." diye konuştu.

Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Destici, "Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır." sözlerini sarf etti.

Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici, "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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