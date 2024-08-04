İsrail ordusu Gazze'deki iki okulu vurdu: 25 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okulu hedef aldığını açıkladı.

Sivilleri hedef alan saldırıda en az 25 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı öne sürüldü.

Ordu, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" açıklamasında bulundu.