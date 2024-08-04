İsrail ordusu Gazze'deki iki okulu vurdu: 25 Filistinli öldü
İsrail ordusu, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı iki okula düzenlenen saldırılar sonucunda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 17:15, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:16
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okulu hedef aldığını açıkladı.
Sivilleri hedef alan saldırıda en az 25 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
August 4, 2024
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA
İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı öne sürüldü.
Ordu, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" açıklamasında bulundu.