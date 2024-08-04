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Instagram'ın Türkiye'ye günlük maliyetini ne kadar?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, Instagram'a erişim engelinin Türkiye'ye günlük maliyetini açıkladı. Gökçe "Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 18:01, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 18:04
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Instagram'ın Türkiye'ye günlük maliyetini ne kadar?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Instagram'a BTK tarafından erişim engeli getirilmesinin Türkiye'ye günlük maliyetini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Gökçe, Instagram'ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyetinin 1,9 milyar lira olduğuna dikkat çekti.

Yasağın en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyeceğini belirten Gökce, "Kamuda Tasarruf Paketi"nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek" dedi.

Verileri değerlendiren Gökce, şu değerlendirmede bulundu:

Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder. Instagram yasağı her gün Türkiye'yi yoksullaştırıyor.

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