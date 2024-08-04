Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!

Ay-yıldızlı sporcu finalde Çinli Yuan Chang'ın rakibi oldu. Hatice Akbaş ile Yuan Chang arasındaki altın madalya müsabakası 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de yapılacak.

Paris'teki North Paris Arena'da yapılan 54 kilo yarı final müsabakasında Güney Koreli Im Aeji'yi mağlup eden Fenerbahçe sporcusu milli boksör, adını Olimpiyat finaline yazdırdı.

🇹🇷 HATİCE AKBAŞ, OLİMPİYAT FİNALİNDE! 🇹🇷 🥊 Kadınlar 54 kilo yarı finalinde milli boksörümüz Hatice Akbaş, Im Ae-jiyi mağlup ederek adını Olimpiyat finaline yazdırdı. 🥇 Altın madalya seni bekliyor, gururumuzsun Hatice! pic.twitter.com/bLo9vBXIEH

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