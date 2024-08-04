Berat Albayrak, yeni bir vakıf kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu, "Turkuvaz" isimli vakıf kurdu.

Vakfın yönetim kurulunda Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile Kübra Kalyoncu da yer alıyor.

Ekonomimde yer alan habere göre Mal varlığı 500 bin TL olan vakfın amacı "Basın, yayın, medya, iletişim, kültür ve eğitim etkinliklerinde bulunmak ve bu alanların gelişimine destek olmak, eğitici, sosyal, kültürel faaliyetleriyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır" şeklinde açıklandı.