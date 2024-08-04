CHP'de olağanüstü kurultay kararı
CHP'de, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 20:04, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 20:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.
Kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.
Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül'de Ankara'da başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek.
#SONDAKİKA - CHPde olağanüstü kurultay kararı... Olağanüstü kurultay 6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. pic.twitter.com/PL7UfCKhp1Habertürk TV (@HaberturkTV) August 4, 2024