2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Öte yandan, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her test için yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

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