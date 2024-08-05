5 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, Lille maçı öncesi konakladıkları Otel Barrierre Lille'de basın toplantısı düzenleyecek.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

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