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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Asu Kaya seçildi

CHP 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda, 662 kayıtlı delegenin 477 oyunu alan Asu Kaya Genel Başkanlığa seçildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 02:58, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 03:00
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Asu Kaya seçildi

CHP 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda, 662 kayıtlı delegenin 477 oyunu alan Asu Kaya Genel Başkanlığa seçildi.

CHP 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Kurultay süreci devam ederken adaylardan CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar adaylıktan çekildi. Kurultayda, başkanlık için mevcut başkan Aylin Nazlıaka ile CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yarıştı.

662 kayıtlı delegenin oy kullandığı seçimlerde Asu Kaya 477 oy alarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi. Nazlıaka ise 146 delegenin oyunu alırken, 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaya, seçimlerin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Aylin Nazlıaka ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimizle Anadolu'da ilmek ilmek halkın iktidarını örmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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