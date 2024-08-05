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AK Parti'den insan hakları hamlesi!

AK Parti, İnsan Hakları Eğitim Programı başlattı. Eğitimler vesayetçilikten çok sesliliğe, eğitimden demokratikleşmeye birçok başlığı içeriyor. Programı bugün parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 07:25, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 07:26
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AK Parti'den insan hakları hamlesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı başlattı. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmasının beklendiği eğitim programı bugün parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

ÇEŞİTLİ BAŞLIKLAR ALTINDA EĞİTİMLER VERİLECEK

Eğitimler, İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan, "Milli iradenin zaferi bürokratik vesayetin geriletilmesi", "Vesayetçilikten çok sesliliğe medyanın dönüşümü", "Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği", "İsrail'in insan hakları ihlalleri", "Hazırlık ve katılım süreci açısından yeni anayasa", "Avrupa'da göçmen meselesi" ile İngilizce hazırlanan "Avrupa Birliği'nde İslamofobi" adlı raporlar çerçevesinde şekillendi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı "Programımıza gösterilen ilgi, toplumun her kesiminden gelen yoğun başvurularla net bir şekilde ortaya çıktı. Bini aşkın başvuru, kadın, genç, yaşlı ve çeşitli meslek gruplarından bireylerin insan hakları konusuna olan büyük ilgisini ve bu alandaki bilgi arayışını gözler önüne seriyor" açıklamasını yaptı.

EMRAH ÖZCAN

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