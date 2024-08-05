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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 19:18, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:57
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Toplantı saat 15.50'de başladı.

3 haftalık aranın ardından toplanacak Kabinede ana gündem başlığı, Ortadoğu'da artan ateş olacak.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İran'ın İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak.

Türkiye'nin bölgedeki ateşi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer başlığı geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak.

ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak.

Terörle mücadelede kabinenin değişemeyen başlıklarından.
Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyon kabinede konuşulacak.

Yeni operasyonlara ilişkin adımlar da değerlendirilecek.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir süredir denetimler sürüyor.

Kabinede hem bu denetimlerin hem de enflasyonla mücadelenin konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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