Düğün gecesi kaza yapan gelin ve damat hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yeni evli çift hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 08:30, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:31
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde otomobilleriyle seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde başka bir araçla ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı.
Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.