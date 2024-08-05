LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor

Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için LGS'de ilk nakil süreci 22 Temmuz'da başladı. Birinci nakil tercihlerinin ardından sonuçlar açıklandı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da sona erdi. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

LGS'de 3. nakil tercih işlemleri

2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci başlayacak. 6 ile 14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

Yatılılık başvuruları 19-23 Ağustos'ta

Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.