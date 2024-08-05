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Brent petrolün varil fiyatı 76,11 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 09:38, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:47
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Cuma günü 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 azalarak 76,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 72,81 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit bırakırken eylül için faiz indirimi sinyali verdi. Buna karşın ülkede açıklanan veriler, resesyon korkusuyla piyasalarda talep endişelerini besledi.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılabileceği endişeleri de fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,38 ile 83,42 dolar aralığının direnç, 75,34 ile 71,3 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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