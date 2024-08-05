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Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 9.733 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi. İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici ikinci kez çalıştı. İkinci devre kesici sonrası BIST 100'de işlemler yüzde 6'nın üzerinde düşüşle devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 13:30, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:30
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Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti

Küresel piyasalardaki güçlü satış baskısı Borsa İstanbul'da da sert hissedildi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi. Sert düşüşün etkisiyle saat 09:55'de endekse bağlı devre kesici tetiklendi.

Bankacılık endeksi yüzde 8 ve holding endeksi yüzde 6 'nın üzerinde değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESTİ

İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici ikinci kez çalıştı. BIST 100, yüzde 7,07 düşüşle 9.733 puana geriledi.

İkinci devre kesici sonrası BIST 100'de işlemler yüzde 6'nın üzerinde düşüşle devam ediyor

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı.

PİYASALARDA RESESYON BASKISI

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 13'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

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