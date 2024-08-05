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'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 10:47, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." dedi.

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