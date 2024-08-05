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Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 11:18, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:36
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olan enflasyon ile mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, Temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor. Yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük yüzde 50'li düzeye, Eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Temmuz ayında aylık tüketici enflasyonu belirli bazı kalemlerde fiyat ve vergi ayarlamaları neticesinde bir önceki aya göre daha yüksek düzeyde yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyonda, enerji, alkol ve tütün grubundaki dönemsel fiyat artışlarına bağlı ve geçici olarak yaşanan bu gelişmeye rağmen, yıllık enflasyon bir önceki aya göre belirgin bir şekilde, yaklaşık 10 puan azalarak yüzde 61,8 düzeyine indi.

Temmuz ayında enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki (B ve C) aylık artış yaklaşık yüzde 2,5 oranıyla görece daha sınırlı düzeyde gerçekleşirken, temel mal grubundaki fiyat artışı ise iç talepteki yavaşlamayla birlikte diğer gruplara kıyasla daha ılımlı seyretti. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon göstergelerindeki yaklaşık 10 puana varan belirgin düşüşler devam etti.

"Amacımız 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmak"

Enflasyonla mücadele ederken ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözetiyoruz. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır.

Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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