Prof. Dr. Naci Görür'den istifa açıklaması

X hesabından açıklama yapan Görür, istifa söylentilerinin eski olduğunu ve 2014 yılında İTÜ'den emekli olduğunu ifade etti.

Görür ayrıca, birçok özel üniversitenin kendisine çeşitli görevler teklif ettiğini ancak Türkiye'deki üniversitelerle ilgilenmediğini belirtti.

"ÖLÜNCEYE KADAR HİZMET EDECEĞİM"

Görür'ün X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili arkadaşlar, bugünlerde benim Türkiye'deki akademik dünya ve üniversitelerle ilgili bir demecim dolaşıyor ve tüm deprem ile ilgili çalışmalardan istifa edeceğim söyleniyormuş. Arkadaşlar bu yazı eski. Ben 2014 yılında İTÜ'den emekli oldum. Bir çok özel üniversite bana çeşitli görevler teklif etti. Ben de artık ülkemizdeki üniversitelerle ilgilenmediğimi söyledim. İstifa falan yok. Zaten emekli oldum. Türkiye'de en iyi üniversiteler arasında önde gelen üniversite İTÜ, gerisini siz düşünün. Bugün hakkımda okuduğunuz yazı 10 senelik. Ülkemi, sizi seviyorum ve ölünceye kadar hizmet edeceğim, sevgiyle"