Instagram açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık yetkililerinin bugün Instagram temsilcileri ile görüşeceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."