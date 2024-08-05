Instagram açılacak mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yapacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 11:40, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık yetkililerinin bugün Instagram temsilcileri ile görüşeceğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."