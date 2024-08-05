15 Temmuz'un yeni ses kayıtları: Çiğli'yi suikastçı teröristlere açmışlar

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndaki iki uçuş kulesinde görevli iki astsubay, 15 Temmuz darbe girişimine engel olmak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım etti.

İki astsubay hakkında, darbe girişiminden 7 yıl sonra iddianame hazırlandı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nun koordinesinde yürütüldü.

Bilişim uzmanlarının ses kayıtları çözümlerini inceleyen terör savcıları, iki astsubayın suçlarını tek tek belirledi.

FETÖ'cülerin kullandığı hava araçlarına nakil yapıldı

İddianamede yer alan bilgilere göre astsubaylar, hava üssünü uçuşa kapatmayarak suikast timinin kullanmasına izin verdi. Ayrıca FETÖ üyelerinin kullandığı hava araçlarına nakil yapılmasını sağladı.

Savcılık, astsubaylar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İki sanığın, 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaları devam ediyor.

Sönmezateş ve Seymen'e ait ses kayıtlarına ulaşıldı

Bilişim uzmanları, hava üssündeki telsiz ve telefon konuşmalarını inceledikleri sırada bir de sürpriz ses kaydına ulaştı.

Kayıttaki kişiler, Cumhurbaşkanına suikasta giden time komutanlık yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile eski binbaşı Şükrü Seymen'e ait. Suikast girişimini yöneten iki ismin, 'Kartal 1' ve 'kurt', takma isimlerini kullandıkları, timleri bu komutlarla yönettikleri tespit edildi.

Sönmezateş ile Seymen de bu suçtaki yargılamaları sonrasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.