Kars'ta sağanak sele dönüştü

Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
Destici'den Instagram yasağına destek
Destici'den Instagram yasağına destek
Meteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyor
Meteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyor
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kars'ta sağanak sele dönüştü

Kars'ın Susuz ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel dolayısıyla kentte bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 12:07, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:09
Yazdır
Kars'ta sağanak sele dönüştü

Şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ilçeye bağlı Harmanlı köyünden geçen dere taştı.

Sel sularının girdiği bazı ev ve ahırlarda da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışması sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber