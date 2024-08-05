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Adalet Bakanlığı, 'Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' oluşturdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla Türkiye Adalet Akademisi tarafından aile hukuku alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve aile bireylerinin haklarını daha iyi korumak amacıyla 'Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 12:59, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:01
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Adalet Bakanlığı, 'Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' oluşturdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Anayasa'nın 41'inci maddesinde yer alan 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' ilkesi çerçevesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla 'Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' oluşturularak, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Kurulun, aile hukuku alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları, adli destek görevlileri ve üniversite mensuplarıyla iş birliği içinde faaliyet göstermesi planlanıyor. Kurul, aile hukuku alanında çalışan kurumlar arasında etkili bir iş birliği sağlayacak.

İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK, TAVSİYELER SUNULACAK

Aile hukukuna dair güncel konuların ele alınacağı sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlenerek farklı yaklaşımlar ve çözüm önerileri sunulacak. Kurul, bu faaliyetler sayesinde aile hukuku alanındaki eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere tavsiyelerde bulunacak. Türkiye Adalet Akademisi tarafından aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa Konseyi ile iş birliği yapılarak 'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması' projesi geliştirilerek uygulanmıştı.

NAFAKA, VELAYET KONULARI TARTIŞILACAK

Proje kapsamında yapılan çalıştaylar, sempozyumlar, odak grup toplantıları ve eğitim faaliyetleri sonucunda, aile hukukuna ilişkin Türkiye'de yaşanan sorunların bir kısmının aile hukuku alanında görev yapan ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay, barolar, ilgili bakanlıklar arasındaki iş birliğinin daha da artırılması gerektiği tespit edildi. Bu doğrultuda etkinliği artırılacak iş birliği ile nafaka, tazminat, boşanma ve velayet gibi konularda ülke genelindeki uygulamaların uyumlu hale getirilmesi için destekleyici çalışmalar kurul tarafından yürütülecek. Kurulun, Türkiye'deki aile hukuku sistemine uluslararası uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak eksiklikleri gidermesi yönünde çalışmalar yürütmesi amaçlanıyor. Kurul, önümüzdeki günlerde toplanarak faaliyetlerine başlayacak.

BAKAN TUNÇ: KURULUN ÇALIŞMALARI YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 22 yılda aile hukuku alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Aile hukuku alanında uygulamaya dair ihtiyaçların giderilmesi bugüne kadar öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Son 22 yılda özellikle kadın hakları ve aile hukuku alanında anayasal düzeyde sessiz devrim niteliğinde birçok düzenleme yaptık. Türkiye Adalet Akademisi çatısı altında oluşturulan Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu bu alanda önemli çalışmalara imza atacak. Kurulun çalışmaları yol gösterici olacak ve uluslararası uygulama örnekleri incelenecek ve ülkemizdeki aile hukuku sistemi daha da güçlendirilecek" dedi.

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