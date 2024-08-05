Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organzasiyonu Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşti.

MAÇ TAKVİMİ

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak.

Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Galatasaray bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.

Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.

8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi'nde sezon 17 Eylül'de başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda final 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da oynanacak.

Devler Ligi'nin 2024/25 sezonu takvimi şöyle:

Lig aşaması kura çekimi: 29 Ağustos 2024

1. Hafta: 17-19 Eylül 2024

2. Hafta: 1-2 Ekim 2024

3. Hafta: 22-23 Ekim 2024

4. Hafta: 5-6 Kasım 2024

5. Hafta: 26-27 Kasım 2024

6. Hafta: 10-11 Aralık 2024

7. Hafta: 21-22 Ocak 2025

8. Hafta: 29 Ocak 2025

Play-off: 11-12 Şubat 2025 / 18-19 Şubat 2025

Son 16 turu: 4-5 Mart 2025 / 11-12 Mart 2025

Çeyrek final: 8-9 Nisan 2025 / 15-16 Nisan 2025

Yarı final: 29-30 Nisan 2025 / 6-7 Mayıs 2025

Final: 31 Mayıs 2025

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 21 Şubat'ta yapılacak.

KURA ÇEKİMİNDE DE FORMAT DEĞİŞTİ

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu yıl lig aşamasının kura çekimi özel bir yazılımla belirlenecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre bu sezon 29-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.

Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.

Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.