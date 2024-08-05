Mersin'de dini nikahlı eşini öldüren kişi tutuklandı

Polis ekiplerince Z.E. ile olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çiftlikköy Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta Pınar Bayrak ile dini nikahlı eşi Z.E. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Bayrak, darbedildi.

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