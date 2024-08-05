Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı

Devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini de yapan Cavit Çağlar, Müsteşarlık makamının kaldırılmasına tepki gösterdi. Çağlar "Bizde eskiden bakanlıklarda müsteşarlar vardı, genel müdürler vardı. Bunlar devletin tapulu malıydı, hafızasıydı. Şimdi, nerede eski milletvekili var getirip bakan yardımcısı yapıyorsun. Yapma, bu yanlış. Bu makamlar, işsiz kalan emekli milletvekillerine iş bulma yeri değildir. Devletin aklı olacak bu insanlar." dedi.

Süleyman Demirel'le yakınlığı bilinen, Rus uçağının düşürülmesi krizini çözen eski devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Cavit Çağlar gündeme dair soruları cevapladı

Çağlar yaptığı açıklamada "Enflasyonun götüremeyeceği iktidar yok." dedi. Cavit Çağlar, Müsteşarlık makamının kaldırılmasına ilişkin olarak şunları söyledi:

Şu anda başkanlık sistemi tam yürümüyor. Oturmadı Türkiye'ye. Enflasyonun ana sebebi bana göre o. Olmaz şimdi faiz bilmem ne, bunları bilenler düzenleyecek. Olmadı, şimdi sıkıyorsun. Bizde eskiden bakanlıklarda müsteşarlar vardı, genel müdürler vardı. Bunlar devletin tapulu malıydı, hafızasıydı. Şimdi, nerede eski milletvekili var getirip bakan yardımcısı yapıyorsun. Yapma, bu yanlış. Bu makamlar, işsiz kalan emekli milletvekillerine iş bulma yeri değildir. Devletin aklı olacak bu insanlar. Bu başkanlık sistemi tutmadı ya ve Sayın Erdoğan da bunu görüyor.

İşte Cavit Çağlar'ın T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajı ilgili bölümü:

Çağlar: Başkanlık sistemi yürümüyor, uymadı Türkiye'ye

Bilemem kazanıp kazanmayacaklarını. Kararı halk verecektir. Siyaseten yeni gelişmeler olabilir. Çünkü bu Saadet Partisi olsun, DEVA olsun, bunlar bir sığıntı gibi çıktılar. Gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden, seçtirdiler. Ne olduğu belli değil onların. Reyi belli değil onların.

Reyi belli olan Yeniden Refah. Büyük Birlik denemek istedi, Destici (Mustafa Destici) seçilemedi, kaldı, gücü yok. Şimdi kartlar karılıyor tekrar. Türkiye kısa bir zaman içinde yeni bir siyasi değişim görebilir. Onu görüyorum. Ben şeyi 31 Mart'ta yerel seçimlerden çıkacak sonucu bildim mesela. Benimle seçim öncesinde yapılmış bir röportaj var, bakabilirsiniz. Şimdi de diyorum; kartlar karılıyor. Şu anda Türkiye'nin rahatlaması lazım. Enflasyonu yenecek. Enflasyonun götüremeyeceği iktidar yok. Evet Tayyip Bey de doğru bir yerde şu anda, mesela ana muhalefetle ve ana muhalefetin de Cumhur İttifakı'yla diyalogları kurması çok önemli. Devam ediyor etmesi gerekiyor. Beraber bir çıkış yolu bulacaklar.

Şu anda başkanlık sistemi tam yürümüyor. Oturmadı Türkiye'ye. Enflasyonun ana sebebi bana göre o. Olmaz şimdi faiz bilmem ne, bunları bilenler düzenleyecek. Olmadı, şimdi sıkıyorsun. Bizde eskiden bakanlıklarda müsteşarlar vardı, genel müdürler vardı. Bunlar devletin tapulu malıydı, hafızasıydı. Şimdi, nerede eski milletvekili var getirip bakan yardımcısı yapıyorsun. Yapma, bu yanlış. Bu makamlar, işsiz kalan emekli milletvekillerine iş bulma yeri değildir. Devletin aklı olacak bu insanlar. Bu başkanlık sistemi tutmadı ya ve Sayın Erdoğan da bunu görüyor.