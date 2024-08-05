Eski manken hakkındaki zorlama hapis talebi için karar

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile babası Efe Önbilgin, 28 Mayıs tarihinde Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla veya benzer şekillerde rahatsız etmemesi yönünde 3 ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararın ihlal edildiğini iddia eden baba ile kızı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine karar verilmesini talep etti.

"ZORLAMA HAPSİ" UYGULANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Kararını açıklayan İstanbul 1.Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya'nın paylaşımlarının incelenmesi sonucu paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığı, dilekçe ekinde sunulmuş olan evrakların denetime elverişli olmadığı ve bu haliyle belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle "zorlama hapsi" uygulanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.

İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

Yapılan itirazın ardından üst mahkeme olan İstanbul 2. Aile Mahkemesi de İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.



4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Akkaya hakkında "Altsoya karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saymıştı.

NE OLMUŞTU?

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı. Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alındı.

Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullanmıştı.