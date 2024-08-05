Eski manken hakkındaki zorlama hapis talebi için karar

Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski manken hakkındaki zorlama hapis talebi için karar

Eski manken Deniz Akkaya hakkında tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla eski eşi ile şiddet uyguladığı iddia edilen kızı, zorlama hapsi uygulanmasını talep etti. Mahkeme kararında, Akkaya hakkında zorlama hapsi uygulanması talebinin reddine hükmetti. Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Akkaya hakkında "Altsoya karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saymıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 21:39, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 21:39
Yazdır
Eski manken hakkındaki zorlama hapis talebi için karar

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile babası Efe Önbilgin, 28 Mayıs tarihinde Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla veya benzer şekillerde rahatsız etmemesi yönünde 3 ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararın ihlal edildiğini iddia eden baba ile kızı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine karar verilmesini talep etti.

"ZORLAMA HAPSİ" UYGULANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Kararını açıklayan İstanbul 1.Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya'nın paylaşımlarının incelenmesi sonucu paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığı, dilekçe ekinde sunulmuş olan evrakların denetime elverişli olmadığı ve bu haliyle belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle "zorlama hapsi" uygulanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.

İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

Yapılan itirazın ardından üst mahkeme olan İstanbul 2. Aile Mahkemesi de İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.


4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Akkaya hakkında "Altsoya karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saymıştı.

NE OLMUŞTU?

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı. Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alındı.
Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber