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'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram yasağına ilişkin yaptığı son açıklamada "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 19:30, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:55
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'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Meta yetkilileri arasındaki toplantıda da sonuç alınamadı.

Görüşmede Hamas'a yönelik yapıldığı öne sürülen sansürlerin son bulması ve PKK, YPG, FETÖ gibi Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği oluşumları öven içeriklerin kaldırılması talep edildi. Ancak Meta yetkilileri, yalnızca PKK propagandası olarak değerlendirilen içeriklerin kaldırılabileceğini, diğerlerinin Türkiye dışında terör örgütü olarak tanınmamasından ötürü müdahale edilmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Türkiye tarafı, mevcut koşullarda yasağın süreceğini belirtti ve toplantı son buldu.

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