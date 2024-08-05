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Bir bebek hayatını kaybetmişti: Başsavcılık olayla ilgili açıklama yaptı

Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Yenidoğan ünitesinde bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan asma tavan çökmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Olayda bir kusur olup olmadığı varsa kimin sorumlu olduğu araştırılıyor" denildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 19:32, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:42
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Bir bebek hayatını kaybetmişti: Başsavcılık olayla ilgili açıklama yaptı

Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Yenidoğan ünitesinde bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan asma tavan çökmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Olayla ilgili 3 kişilik bilirkişi incelemesine karar verildiği, olayda bir kusur olup olmadığı varsa kimin sorumlu olduğunun araştırıldığı belirtildi.

Küresel Covid-19 salgını döneminde Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde yapılan ve açılışı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Acil Durum Hastanesi Yenidoğan bölümünde Pazar geceyarısı sıcak su borusu patlamış, bebeklerin kuvözde tedavi gördüğü kısımda asma tavan çökmüştü. Olayın ardından tahliye edilen 8 bebekten biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Konuyla ilgili adli soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 3 kişilik bilirkişi incelemesine karar verildiği, olayda bir kusur olup olmadığı varsa kimin sorumlu olduğunun araştırıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

İstanbul'da hastanede tavan çöktü, 8 bebek tahliye edildi

"Sıcak su borusunun patlaması sonucu biriken su nedeniyle tavanın çöktüğü..."
"04/08/2024 tarihinde saat:03.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde (Atatürk Havalimanı/Bakırköy) çocuk yoğun bakım ünitesi koridorunda sıcak su borusunun patlaması sonucu tavan üzerinde biriken sıcak su nedeniyle koridor tavanının çöktüğü, yoğun bakım ünitesinde küvezde bulunan bebeklerin ortamdan tahliye edildiği, tahliye edilen bebeklerden yenidoğan bebeğin tedavisi devam ederken vefat ettiğinin Nöbetçi Savcılığımıza bildirilmesi üzerine olay yeri ekiplerinin olay yerinde hazır bulundurulması talimatı verildiği ve Nöbetci Savcımızın aynı gün ve saatte olay yerine intikal ettiği,
Olay yerinde gerekli incelemelerin yapıldığı,
sorumluların tespiti, olaya müdahale eden ve küvezde bulunan bebeklerin taşımasına yardım eden hastane görevlilerin beyanlarının alınması, vefat eden bebeğin epikriz raporunun alınması, küvezin ısı ve nemine ilişkin olay öncesi ve sonrasına ait verilerin alınması talimatı verilerek yenidoğan bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığı, üç kişilik bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, olayda kusur olup olmadığı, varsa kimin sorumlu olduğu, bilirkişi incelemesı ve Adlı Tıp Kurumu'nun otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacağı, olay hakkında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır."

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