Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı

Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Saat 15.50'te başlayan toplantı üç saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görünmediğini söyledi.

Daha sonra Gazze'deki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı" dedi.

Netanyahu yönetiminin kural tanımaz tavrı bölgemizi krizle karşıya bıraktı diyen Erdoğan, "Maalesef başta ABD olmak üzere Batılı aktörler İsrail'in, bir avuç fanatik Siyonistin esiri haline gelmiştir" diye ekledi.

Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadığına da işaret eden Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yapıcı politkasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin, Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yolu deneyeceğini ifade etti.

"Son 10 ayda 40 bin masımun hayatına mal olan bu barbarlığın sona ermesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına müdahil olmak için çarşamba günü somut adım atacaklarını bildirdi.

"Lahey'de Adalet Divanı'na dosyaları teslim edeceğiz" dedi.

Erdoğan şunları ekledi:

"Türkiye tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır.

Soykırım politikasına en net tepki veren ülke biziz.

Devlet adamı olmak yerine klavye delikanlısı olmak isteyenlere sesleniyorum: Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışması engelleyemecekler.

Türkiye, İsrail hükümetini ateşkese zorlamak ve insani yardım için aldığı ticaret yasağı kararının arkasındadır."

ENFLASYONDAKİ GERİLEME HIZLANARAK DEVAM EDECEK

Konuşmasında ekonomiye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

"Yıllık enflasyon 13.7 puan geriledi, önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Amacımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.

Bu sabah dünya sermaye piayasalarında yaşananlarda ülkemizin nasıl belirsiz atmosferde yürüdüğünü göstermiştir.

Ama Türkiye emin ellerde yoluna devam etmektedir.

Muhalefetin buram buram popülizm kokan afaki söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar meydanlarda atıp tutmayı çok sever.

Vatandaşlarımızın muhaleftin karamsar, kötümser açıklamalarına itibar etmemelerini, hükümetimize güvenmelerini talep ediyorum."

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI

"MİT arabulucuğunda son derece hassas bir çalışma neticesinde 2. Dünya savaşı sonrası en büyük esir takası Ankara'da gerçekleştirildi.

26 kişinin değişimi tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı.

Bu operasyon Türkiye'nin kilit rolünü de tescillledi."