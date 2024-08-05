Karabük'te kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Karabük Başköy Kapanharmanı mevkisindeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 20:45, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:45
KARABÜK (AA) - Karabük'te kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Başköy Kapanharmanı mevkisindeki ormanlık alanda çalışan işçi Halil Tezel'in (54) üzerine kestiği ağaç düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tezel'in öldüğünü belirledi.