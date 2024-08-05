Elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü
Düzce'de metal fabrikasında elektrik akımına kapılan işçilerden Serdar Bozok (43) hayatını kaybetti. Bozok'un elektrik akımına kapılarak alev aldığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 21:47, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 21:48
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı. Yaralı işçileri gören mesai arkadaşları ihbarda bulundu. 2 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok hayatını kaybetti. Bozok'un cenazesi dün toprağa verildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
2 işçinin akıma kapıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde hayatını kaybeden Bozok'un elektrik çarpmasıyla birlikte alev aldığı anlar yer aldı.