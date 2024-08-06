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6 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

6 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 00:03, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 00:06
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6 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ford e-Transit Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin ile yapacağı çeyrek final karşılaşması ve 4 kategoride yarışacak milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00-23.18)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille ekibine Hainaut Stadı'nda konuk olacak.

(Valenciennes/21.30)

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