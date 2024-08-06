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Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 6 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 07:55, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 07:31
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Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,64 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43,51 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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