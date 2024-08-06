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Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?

Meclis'in ekim ayında açılmasıyla birlikte bakanlıklar ve Ak Parti'nin ekonomi kurmaylarının sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara başlaması bekleniyor. Bu kapsamda prim ödeme gün sayısı, intibak, yıpranma şartları sil baştan ele alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 08:54, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 08:57
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Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?

EYT düzenlemesi, ekonomik zorluklar sebebiyle ödenmeyen primler, çalışan-emekli sayısı arasındaki orantısızlık, kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle, bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden rayına oturtulması için yeni dönemde bir çalışma yapılması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamuoyunda bir süredir özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı. TBMM tatile girmeden önce en düşük emekli aylığının yeniden artırılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlıkları sırasında AK Parti içinde de sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geldi.

"Emeklilik sistemi ile ilgili başlıklar var"

AK Parti'de ve hükümet nezdinde bu konularda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Ancak AK Parti kurmayları "Sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek. Emeklilik sistemi ile ilgili başlıklar var, intibak meselesi var. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de şu anda, bir emekliye karşılık 1,5 çalışan var. Bu haliyle sistemin döndürülmesi çok zor" değerlendirmesini yaptı.

Meclis'in ekim ayında açılmasıyla birlikte ilgili bakanlıklar ve AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara başlaması bekleniyor.

7 bin 200 prim günü vaadi de ele alınacak

Ayrıca, AK Parti'nin en önemli seçim vaatleri arasında yer alan esnafın emeklilikteki 9 bin prim günü şartının 7 bin 200'e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerin de yeni dönemde çalışmaları yapılacak sosyal güvenlik reformu kapsamında ele alınacağı belirtiliyor.

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