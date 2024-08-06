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2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı

Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Önümüzdeki yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Başvuru sürecinde tüm işlemler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 09:35, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:37
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2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla yapılabiliyor.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek. 0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Son gün 16 Eylül

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek. Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

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