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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,97 değer kazanarak 10.088,54 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 16:24, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:24
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195,13 puan artışla 10.088,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,43 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,18 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ifade eden analistler ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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