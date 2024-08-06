Altının kilogram fiyatı 2 milyon 640 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 633 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 644 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 640 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 600 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 754 milyon 231 bin 369,75 lira, işlem miktarı ise 671,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 93 milyon 125 bin 519,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, EHG Yetkili Müessese ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: