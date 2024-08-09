Taşradan merkeze sınava başvuruyu sınırlayan sınav ilanı hukuka aykırıdır

İdare: Taşrada yetişmiş eleman sıkıntısı var



Davalı idare tarafından; Genel Yönetmeliğin 9. maddesine uygun olarak ilanın yapıldığı, taşra teşkilatında her zaman yeterli sayıda tecrübeli mühendis bulunmasının zor olduğu, yetiştirilmiş personelin merkeze gitmesi durumunda personel boşluğunun oluşacağı, kamu yararı gözetilerek işlemin tesis edildiği, merkezde bulunan maden mühendislerinin terfi teşvikiyle taşra teşkilatlarına yönlendirilmeye çalışıldığı savunulmuştur.

Danıştay: İdare düzenleme yetkisini yasalarla getirilen hükümleri kısıtlayacak bir şekilde kullanılamaz

İdarelerin düzenleme yetkisinin, yasalarla getirilen hükümleri kısıtlayacak bir şekilde kullanılamayacağının İdare Hukukunun en temel prensiplerinden olduğu,

Mevzuat belirleme tekniği açısından da, idarenin yasayla kendisine verilmiş olan görevleri idari metinlerle düzenlerken, bu görevlerin gerektirdiği teknik detayların belirlenmesi noktasında da takdir yetkisine sahip olduğu; ancak bu takdir yetkisinin keyfiliği ifade etmediği, kamu yararı ve düzenine uygun olarak kullanılması gerektiği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerinde başmühendis kadrolarına atanma şartları ile ilgili bir kısım düzenlemelere yer verilmiş ise de, Yönetmelik hükmünde taşraya ve merkeze atanacak personel hakkında bir ayrıma yer verilmemiş olup, dava konusu görevde yükselme sınav duyurusu ile Yönetmelikte yer verilmeyen, personelin atanabileceği merkez ve taşra teşkilatına ilişkin sınırlama getirilerek Yönetmelik hükmünün kapsamının daraltılmış olması nedeniyle, dava konusu sınav duyurusunun Başmühendis unvanlarına ilişkin bölümünün Yönetmelik kurallarına aykırı olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu sınav duyurusunun; "Başmühendis" unvanlarına ilişkin bölümünün iptaline karar verilmiştir.



T.C.



DANIŞTAY



İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU



Esas No: 2023/1328



Karar No: 2024/1191

İSTEMİN KONUSU:



Danıştay İkinci Dairesinin 07/12/2022 tarih ve E:2018/2143, K:2022/6282 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan Başmühendis ve Şef unvanları için 19/07/2018 tarihinde yazılı kısmı yapılacak olan görevde yükselme sınavına dair yayımlanan sınav duyurusunun; "Başmühendis" unvanlarına ilişkin bölümünün iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:



Danıştay İkinci Dairesinin 07/12/2022 tarih ve E:2018/2143, K:2022/6282 sayılı kararıyla;



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesine ve 15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9. ve 15. maddeleri ile dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan ve 08/11/2017 tarih ve 30234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 1., 2., 5., 7., ve 8. maddelerine yer verilerek;

Davalı idare tarafından; Genel Yönetmeliğin 9. maddesine uygun olarak ilanın yapıldığı, taşra teşkilatında her zaman yeterli sayıda tecrübeli mühendis bulunmasının zor olduğu, yetiştirilmiş personelin merkeze gitmesi durumunda personel boşluğunun oluşacağı, kamu yararı gözetilerek işlemin tesis edildiği, merkezde bulunan maden mühendislerinin terfi teşvikiyle taşra teşkilatlarına yönlendirilmeye çalışıldığı savunulmakta ise de; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9 ve 15. maddeleri ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddeleri göz önüne alındığında, başmühendis kadrolarına yapılacak atamaların görevde yükselme sınavına tabi olduğu, bu atamalarda aranan genel ve özel şartların kurala bağlandığının görüldüğü,

İdarelerin düzenleme yetkisinin, yasalarla getirilen hükümleri kısıtlayacak bir şekilde kullanılamayacağının İdare Hukukunun en temel prensiplerinden olduğu,

Mevzuat belirleme tekniği açısından da, idarenin yasayla kendisine verilmiş olan görevleri idari metinlerle düzenlerken, bu görevlerin gerektirdiği teknik detayların belirlenmesi noktasında da takdir yetkisine sahip olduğu; ancak bu takdir yetkisinin keyfiliği ifade etmediği, kamu yararı ve düzenine uygun olarak kullanılması gerektiği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerinde başmühendis kadrolarına atanma şartları ile ilgili bir kısım düzenlemelere yer verilmiş ise de, Yönetmelik hükmünde taşraya ve merkeze atanacak personel hakkında bir ayrıma yer verilmemiş olup, dava konusu görevde yükselme sınav duyurusu ile Yönetmelikte yer verilmeyen, personelin atanabileceği merkez ve taşra teşkilatına ilişkin sınırlama getirilerek Yönetmelik hükmünün kapsamının daraltılmış olması nedeniyle, dava konusu sınav duyurusunun Başmühendis unvanlarına ilişkin bölümünün Yönetmelik kurallarına aykırı olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu sınav duyurusunun; "Başmühendis" unvanlarına ilişkin bölümünün iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:



Davalı idare tarafından, davanın konusuz kalması yönünde karar verilmesi gerekirken iptaline karar verilmesinin doğru olmadığı, işbu davanın devamı sırasında verilen 25/09/2018 tarihli yürütmeyi durdurma kararı gereği, söz konusu sınav duyurusuna ilişkin internet sitesinde yeniden ilan yapıldığı ve taşrada çalışmakta olan ve Genel Müdürlükte bulunan kadroya atanmak üzere başvuru yapmak isteyen mühendislerin 30/10/2018-05/11/2018 tarihleri arasında tercih yenileme işlemi yapabileceklerinin duyurulduğu, buna rağmen halen dava konusu işlemde bir hukuka uygunluk bulunup bulunmadığına ilişkin bir inceleme yapılmasında usul ekonomisi yönünden bir fayda bulunmadığı, bu nedenle davanın konusuz kalması yönünde karar verilmesi gerekmekte iken işlemin iptaline karar verilmesinin hukuka ve emsal Danıştay kararlarına aykırılık teşkil ettiği, dava konusu işlemin iptalini gerektirecek bir sebep bulunmaması ve davaya konu sınav ilanındaki "Taşra teşkilatımızda görev yapan personel, Genel Müdürlük pozisyonlarına başvuru yapamayacak ancak taşralar arası müracaat yapabileceklerdir." ifadesinin ilan metninden çıkarılarak ilan metninin yeniden yayımlandığı ve Başmühendis adaylarına tercihlerini yenilemeleri için internet sitesindeki sınav portalının 30/10/2018 tarihinde yeniden aktif hale getirildiği, temyiz başvurularının kabulü ile Danıştay İkinci Dairesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:



Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'İN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA



Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:



Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;



"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,



b) Hukuka aykırı karar verilmesi,



c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.



Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:



Açıklanan nedenlerle;



1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,



2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 07/12/2022 tarih ve E:2018/2143, K:2022/6282 sayılı kararının ONANMASINA,



3. Kesin olarak, 27/05/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.





